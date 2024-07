Meteo: Codul galben de caniculă și disconfort termic, prelungit ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 9 iulie Fenomene vizate: val de caldura, canicula și disconfort termic ridicat Zone afectate: județele Vrancea, Galați, Bacau, Vaslui, Iași, Botoșani Valul de caldura va continua sa se extinda și sa se intensifice in cea mai mare parte a Moldovei. Temperaturile maxime vor fi de 33…36 de grade și local de 37…38 de grade in sudul regiunii, va fi canicula și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va depași pe arii extinse pragul critic de 80 de unitați. Pe alocuri, minimele nu vor cobori sub 20 de grade, caracterizand… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

