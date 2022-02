Meteo: Cod galben de vânt puternic la munte şi în 27 de judeţe Administratia Nationala de Meteorologie a emis miercuri doua Coduri galbene de vant puternic. Prima avertizare este pentru zone montane pana vineri seara, iar cea de-a doua pentru 27 de judete, pana vineri dimineata.EO Cod galben de vant puternic la munte si in 27 de judete. Pana cand este valabil Primul Cod galben este valabil de joi ora 6.00 pana vineri ora 20.00. La inceput in nordul Carpatilor Orientali si in Muntii Apuseni, apoi si in restul zonei montane, vantul va avea intensificari, cu viteze de peste 70…80 km/h. La altitudini mari, vantul va sufla tare, cu peste 100 km/h, temporar va… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

