- Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozeaza astazi, 27 septembrie, cer variabil in toata țara. Maximele vor oscila intre +18 și +23 grade Celsius pe timp de zi, iar minimele intre +8 - +13.

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozeaza pentru astazi, 02 septembrie, temperaturi de pana la +20°C pe timp de zi, iar noaptea +10. Pe arii restranse vor cadea ploi slabe de scurta durata.

- Finalul acestei saptamani va aduce in peisaj ploi, in mai multe zone ale țarii, din cate indica prognoza. Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) au emis o informare meteo, dar și o atenționare COD GALBEN. Astfel, din informarea meteo, valabila pentru intervalul 27 august, ora…

- Pentru urmatoarele trei zile, meteorologii au emis doua avertizari meteo pentru județul Alba, de tipul cod galben. Mai exact, daca luni, județul va fi sub un cod galben de canicula, marți și miercuri, in Alba se vor semnala vijelii, descarcari electrice, ploi torențiale și grindina. Luni un val de…

- Un nou Cod galben, de aceasta data de instabilitate atmosferica, a fost emis astazi de Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Astfel, in intervalul orelor 17.00 - 23.00 se prevad descarcari electrice, izolat averse puternice (15-20 l/m2) insoțite de grindina și vijelie de pana la 15-20 m/s. Codul galben…

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunța pentru astazi Cod galben de instabilitate atmosferica, transmite MOLDPRES. Conform meteorologilor, in perioada indicata, se prevad descarcari electrice, izolat averse (15-35 litri pe metru patrat) și vor fi insoțite de vijelie de pana la 15-20 metri…

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a anunțat pentru perioada de 14-19 iulie, Cod galben de canicula. Potrivit meteorologilor, pe arii extinse temperatura maxima a aerului va constitui +35 grade Celsius.

- Adminsitratia Nationala de Meteorologie a emis noi avertizari cod galben de vreme extrema. Astfel potrivit specialistilor, 11 judete vor fi sub alerta de ploi si vjelii pana diseara. De asemenea, incepand de azi pana vineri, vom fi sub atentionare de canicula in mai multe judete din sud-vestul tarii.…