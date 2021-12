Administratia Nationala de Meteorologie a emis, sambata dimineata, atentionari Cod galben de ceata densa in mai multe localitati si zone din 26 de judete, inclusiv in municipiul Bucuresti. Potrivit meteorologilor, pana la ora 11:00, in judetele Galati si Vrancea (zona joasa) se va semnala ceata, fenomen care reduce vizibilitatea, local, sub 200 de metri, iar izolat sub 50 de metri. Ceata va persista, pana la ora 10:00, in municipiul Bucuresti, dar si in zeci de localitati din judetele Gorj, Olt, Dolj, Ialomita, Arges, Buzau, Prahova (zona joasa), Calarasi, Giurgiu, Ilfov, Teleorman, Dambovita…