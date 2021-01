Meteo București: Cod galben de vânt puternic valabil luni seară Meteorologii au emis un cod galben de vant vaabil in București și in Ilfov. Luni dupa-amiaza vantul va bate puternic, ajungand chiar și la 55 – 60 km/h. Conform Administrației Naționale de Meteorologie, codul galben este valabil pana la ora 20:00. Tot luni a fost emis un cod galben de vant ce este valabil pana la ora 19:00 in majoritatea județelor. Cod galben de vant și maine Este cod galben de vant și marți, in intervalul 10:00 – 19:00. In intervalul menționat, la munte, in nord-vestul, centrul țarii și local in sud și sud-est, vor fi intensificari temporare ale vantului cu rafale ce vor atinge… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

