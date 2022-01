METEO ANM: Vant puternic și ninsori in aproape toata țara. La munte, rafale de peste 120 km/h De duminica dimineața intra in vigoare noi avertizari meteo de vant puternic și ninsori. Pana luni vor fi ninsori abundente – Cod Portocaliu – in zona montana din Alba și alte județe din țara. De asemenea, in zonele joase este Cod Galben de intensificari ale vantului. COD GALBEN: 30 ianuarie, ora 10.00 – 31 ianuarie, […] Citește METEO ANM: Vant puternic și ninsori in aproape toata țara. La munte, rafale de peste 120 km/h in Alba24 .