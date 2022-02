Meteo ANM. Iar tremurăm de frig în case. De când vor scădea drastic temperaturile în România Dupa temperaturile de primavara din ultimele zile, vremea se strica in Romania. Valorile termice incep sa scada considerabil, anunța Administrația Naționala de Meteorologie, astfel ca vom ajunge sa tremuram iar de frig in case. ANM spune ca se vor semnala precipitatii slabe sub forma de ploaie in aproape toata tara, iar in zonele montane va […] The post Meteo ANM. Iar tremuram de frig in case. De cand vor scadea drastic temperaturile in Romania appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

