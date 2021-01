Meteo. ANM anunță ninsori și ger în aproape toată țara ANM a emis o informare meteorologica de precipitații mai ales sub forma de ninsoare, in general moderate cantitativ. Aceasta este valabila pana miercuri, 13 ianuarie. Dupa ninsori, vine gerul. In intervalul 11 ianuarie, ora 12:00 – 13 ianuarie, ora 10:00, vor cadea precipitații in majoritatea regiunilor, indeosebi in jumatatea de sud, unde se vor acumula cantitați, local, de peste 10 – 15 l/mp, anunța ANM . „Vor predomina ninsorile și local se va depune strat nou de zapada, indeosebi in zona Carpaților Meridionali și de Curbura și local in Oltenia, Muntenia și sudul Moldovei. In Baragan și Dobrogea… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

