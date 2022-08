Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis marți mai multe avertizari de furtuni și vijelii, care intra in vigoare de astazi, de la ora 10.00 și valabile pana joi dimineața, la aceeași ora. In același timp, valul de caldura se menține in sudul țarii. Sud-estul și sudul țarii se afla sub un cod galben de canicula, valabil…

- Meteorologii anunța ploi abundente și vreme rea in orele urmatoare. Au fost emise avertizari cod portocaliu și cod galben de instabilitate atmosferica accentuata. Meteorologii au emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata, valabila pana miercuri, la ora 10:00. La munte,…

- Meteorologii anunța ploi abundente și vreme rea in orele urmatoare. Au fost emise avertizari cod portocaliu și cod galben de instabilitate atmosferica accentuata. Romania se afla și sub un cod galben de val de caldura și disconfort termic accentuat, valabil pana in aceasta noapte. Potrivit Administrației…

- ANM a emis pentru urmatoare zile o avertizare de Cod galben de ploi si vijelii. Codul galben intra in vigoare astazi, 8 august, ora 12.00, si va fi valabil pana miercuri,10 august, ora 10.00. Fenomene vizate: instabilitate atmosferica temporar accentuata. La munte, in Transilvania, Banat, Crișana,…

- Meteorologii au emis noi alerte meteo, intre care un cod galben de instabilitate atmosferica și unul portocaliu de ploi torențiale și vijelii in mai multe județe. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, in intervalul luni, ora 12.00 – miercuri, ora 10.00 la munte, in Transilvania, Banat,…

- ANM a emis pentru urmatoare zile o AVERTIZARE METEOROLOGICA de COD GALBEN si una de COD PORTOCALIU. Codul galben intra in vigoare in 8 august, ora 12:00, si va fi valabil pana miercuri,10 august, ora 10:00. Fenomene vizate: instabilitate atmosferica temporar accentuata. La munte, in Transilvania, Banat,…

- Meteorologii au emis luni, 4 iulie, avertizari cod portocaliu și cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindina in mai multe județe ale țarii. Alerta meteo intra in vigoare de de la ora 12.00 și este valabila pana diseara, ora 21.00. Vizate de codul galben de vreme instabila sunt zonele de munte,…

- Meteorologii au emis sambata, 2 iulie, noi avertizari cod galben si cod portocaliu de vijelii, dar și de canicula in mai multe județe ale țarii, valabile pana duminica. Potrivit ANM, in zilele de sambata si duminica, valul de caldura se va mentine in zonele joase din vestul, sudul si local in estul…