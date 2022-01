METEO Alertă de cod portocaliu de vânt, cu viteza unui uragan Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare nowcasting cod portocaliu, valabila pana la ora 11:00, de vant puternic. Avertizarea este valabila in județul Caras-Severin, in zona de munte de peste 1800 m, precum și in județul Hunedoara, in zona de munte de peste 1800 m, informeaza Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Se vor semnala intensificari puternice ale vantului cu rafale care vor depași 120 – 140 km/h, zapada spulberata, vizibilitate redusa. The post METEO Alerta de cod portocaliu de vant, cu viteza unui uragan appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

