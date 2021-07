Stiri pe aceeasi tema

- Vești destul de bune cu privire la vremea din prima zi a acestei saptamani. In sensul in care valorile termice vor fi normale, pentru aceasta perioada, in cea mai mare parte a țarii. Temperaturile maxime se vor situa, in general, intre 23 și 28 de grade Celsius. Insa precipitațiile nu vor lipsi cu totul…

- Chiar daca aria precipitațiilor se mai restrange, fața de zilele precedente, ploile nu se dau duse cu totul din peisaj nici vineri. Semn ca inca locuitorii mai multor zone din țara inca vor avea nevoie de umbrele. Vremea continua sa se incalzeasca ușor, dar chiar și așa valorile termice vor fi sub cele…

- Vremea va continua sa se incalzeasca ușor, dar valorile termice vor fi in continuare sub media climatologica specifica datei in cea mai mare parte a țarii. Temperaturile maxime se vor incadra, astazi, intre 18 și 26 de grade, iar cele minime intre 5 și 15 grade. Cerul va fi temporar noros și se vor…

- Vremea se va mentine in general instabila si racoroasa, chiar rece pentru aceasta data in regiunile extracarpatice si local in restul teritoriului. In jumatatea de est a tarii, precum si la munte, cerul va fi mai mult noros, temporar va ploua, se vor acumula cantitati de apa local insemnate, iar vantul…

- Ziua de vineri va aduce diferențe de temperatura la nivel de regiuni, dar și precipitații in unele regiuni. In Capitala se anunța o vreme predominant frumoasa și calda. Astfel, in sud și sud-est vremea va deveni calda pentru aceasta data din calendar. Cerul va fi variabil și vor fi innorari in a doua…

- Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari in zona montana inalta si local in vest si nord-est. Temperaturile maxime ce se vor incadra intre 12...14 grade pe litoral si 23 de grade in Banat. In zonele joase, dimineata pe arii restranse se va semnala ceata.In Capitala, vremea va intra intr-un…

- In restul teritoriului, cerul va fi temporar noros si local va ploua slab. Temperaturile maxime, in continuare mai scazute comparativ cu normele climatologice, se vor incadra intre 10 si 16 grade.In Capitala, vremea va fi predominant inchisa. Va ploua continuu incepand din a doua parte a zilei, iar…

- Cerul va fi variabil, cu innorari si ploi slabe, mai ales in prima parte a zilei, pe arii restranse in centru si sud-est si izolat in rest. In zonele montane vor fi precipitatii mixte, iar la altitudini foarte mari va ninge. Vantul va sufla in general moderat, cu intensificari la munte, in special pe…