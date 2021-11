Stiri pe aceeasi tema

- Ziua de duminica aduce in Capitala o temperatura maxima in jurul a 14 grade Celsius. Ultima zi din cea de-a doua luna de toamna calendaristica vine cu vreme frumoasa in zonele intracarpatice, unde cerul va fi mai mult senin. In restul teritoriului, vor fi innorari, iar pe arii restranse, trecator vor…

- Vremea se mai incalzește puțin in Capitala, in aceasta a doua zi a saptamanii, așadar sunt vești destul de imbucuratoare la acest capitol. Cerul va fi variabil, marți, cu innorari temporare și condiții ca trecator și izolat sa apara ploi slabe in unele zone, respectiv in regiunile nord-nord-estice si…

- Prima zi a saptamanii aduce o ușoara incalzire a vremii in regiunile sudice, dar și in Capitala, fața de intervalul precedent. Cerul va fi variabil, cu innorari pe parcursul zilei, in special in sudul, sud-estul și centrul țarii, dar doar izolat vor aparea ploi slabe sau burnița. Vantul va sufla slab…

- Vremea se mai racește, miercuri, fața de ziua precedenta și vor aparea in peisaj precipitații sub forma de ploaie, așadar s-ar putea ca umbrelele sa redevina accesorii utile. Cerul va avea innorari, care vor fi mai accentuate in vestul, estul și sudul teritoriului. Vor cadea ploi, local, in Banat, pe…

- Vremea va fi in general frumoasa, in aceasta prima zi a saptamanii, iar temperaturile vor fi placute in cea mai mare parte a țarii. In estul și sud-estul țarii cerul va fi temporar noros, dar doar izolat, indeosebi pe litoral, vor fi posibile ploi slabe sau burnița. In restul teritoriului, cerul se…

- Vremea se menține calda, in cea mai mare parte a țarii, in aceasta a treia zi a saptamanii, indeosebi in sudul și vestul teritoriului. E posibil sa apara in peisaj și ploi, din cate indica prognoza. Cerul va fi variabil, cu innorari temporar accentuate dupa-amiaza și seara, cand sunt prognozate averse…

- Prima zi a saptamanii, cea in care vor incepe cursurile in noul an școlar, vine cu vreme in general frumoasa și calda pentru aceasta data din calendar, in cea mai mare parte a țarii. Cerul va fi variabil. Prognoza anunța ca vor fi innorari temporare, dupa-amiaza, in zonele montane și submontane, unde,…

- Meteorologii au emis o avertizare cod galben de cantitați de apa insemnate valabila de marți, la ora 12.00, pana miercuri la ora 10.00. Vremea rea va fi in Maramureș, Crișana și in nord-vestul...