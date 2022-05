Meteo, 8 mai. Cum va fi vremea duminică. La ce valori ajung temperaturile maxime Temperaturile din ultima zi a saptamanii se anunța cat se poate de placute. Cerul va fi variabil, cu innorari temporar accentuate dupa-amiaza și seara, cand, local, in zonele nordice și nord-estice, dar și la munte și pe arii mai restranse in centru vor aparea averse, frecvente descarcari electrice, dar și intensificari de scurta durata ale […] The post Meteo, 8 mai. Cum va fi vremea duminica. La ce valori ajung temperaturile maxime first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

