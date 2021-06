Meteo, 8 iunie. Nu lipsesc ploile și descărcările electrice. Cum vor fi temperaturile Deși temperaturile vor fi placute, in aceasta a doua zi a saptamanii, nu vor lipsi ploile și manifestarile specifice instabilitații atmosferice. Astfel, marți temperaturile maxime se vor situa, in general, intre 23 și 28 de grade Celsius. Cerul va fi variabil și sunt anunțate precipitații. Vor fi averse ce vor avea și caracter torențial și […] The post Meteo, 8 iunie. Nu lipsesc ploile și descarcarile electrice. Cum vor fi temperaturile first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

