Meteo, 6 februarie. Cum va fi vremea în Capitală – temperatura maximă Valorile termice continua sa fie mai mari decat cele normale pentru aceasta perioada a anului in cea mai mare parte a țarii. Astfel ca temperaturile maxime se vor situa, duminica, intre 1 și 12 grade Celsius. In cursul zilei, in regiunile nordice și in zonele montane aferente vor fi innorari, iar pe suprafețe mici, trecator, […] The post Meteo, 6 februarie. Cum va fi vremea in Capitala - temperatura maxima first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vremea continua sa fie rece și marți și nu vor lipsi nici precipitațiile sub forma de ninsoare. Temperaturile maxime se vor situa intre -9 grade și vor ajunge pana spre 2-3 grade in regiunile sudice. In prima parte a zilei cerul va fi variabil spre mai mult senin, cu excepția extremitații sud-estice…

- Vremea se racește, vineri, fața de ziua precedenta, in mai multe zone din țara, iar vantul nu va lipsi din peisaj, indeosebi la munte. Temperaturile maxime se vor situa intre -5 și 6 grade Celsius. Cerul va avea innorari in general persistente in nord și nord-vest, dar și in zonele montane și submontane,…

- Sunt vești ceva mai bune, cand vine vorba de regimul termic, comparativ cu ziua precedenta. Temperaturile mai cresc, vineri, astfel ca valorile maxime se vor situa, in general, intre -1 și 9 grade. Nu va lipsi, insa, vantul, care va sufla mai puternic in unele zone. Cerul va fi variabil in sud, iar…

- Vremea in Bucuresti va fi mai calda decat in mod obisnuit in urmatoarele zile, temperatura maxima situandu-se in jurul valorii de 12 grade Celsius, potrivit prognozei speciale emise pentru intervalul 2 ianuarie, ora 23:00 - 4 ianuarie, ora 10:00. "Valorile termice vor fi in continuare mult mai ridicate…

- Miercuri vremea ramane predominant inchisa in mai multe zone ale țarii și nu vor lipsi precipitațiile. Cerul va avea innorari in sudul, estul și centrul țarii. Pe parcursul zilei vor fi precipitații predominant sub forma de ninsoare in cea mai mare parte a Moldovei, local in Transilvania și vor fi indeosebi…

- Vremea se mai incalzește in sud-estul țarii, comparativ cu ziua precedenta, și va deveni calda pentru aceasta data din calendar. Cerul va avea innorari temporare, dar doar pe arii restranse se vor semnala ploi slabe sau burnița. In celelalte zone ale țarii, vremea va fi predominant inchisa și vor aparea…

- Vremea se incalzește in București, iar maxima de luni va ajunge la 10 grade Celsius, potrivit prognozei speciale pentru Capitala emise de Administrația Naționala de Meteorologie. Astfel, de duminica de la ora 20.00 pana luni la ora 12.00, in București cerul va fi mai mult noros, iar vantul…

- Miercuri, 1 decembrie, de Ziua Naționala, vremea se mai incalzește in Capitala, fața de ziua precedenta. Cerul va fi variabil, mai mult noros in vestul, centrul și nordul țarii, unde local se vor semnala precipitații slabe, predominant sub forma de ploaie și chiar lapovița. La munte, precipitațiile…