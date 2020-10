Meteo, 5 octombrie. Când se schimbă vremea și unde va ploua Meteo, 5 octombrie. Meteorologii vin cu vești excelente! Vremea va fi deosebit de calda in cea mai mare parte a țarii, cu temperaturi care vor ajunge și la 33 de grade Celsius. Cerul va avea innorari temporar accentuate si mai ales seara vor fi averse in Banat, Crisana, Maramures si pe arii restranse in Oltenia, […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

