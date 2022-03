Meteo, 5 martie. Temperaturile, în uşoară creştere. Care sunt maximele anunțate sâmbătă de meteorologi Vremea este in usoara incalzire, insa cerul va fi variabil, cu innorari temporare indeosebi pe parcursul zilei de sambata, 5 martie. Cerul va fi variabil, cu innorari temporare indeosebi pe parcursul zilei, cand vor fi precipitatii slabe, local in zonele de munte si pe alocuri in centrul, sudul si nord-estul tarii si doar izolat in […] The post Meteo, 5 martie. Temperaturile, in usoara crestere. Care sunt maximele anunțate sambata de meteorologi first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

