Meteo, 5 iunie. Vremea rămâne instabilă. Ce temperaturi anunță meteorologii Vara intarzie sa apara! Meteorologii anunța vreme instabila și ploi torențiale in acest sfarșit de saptamana. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru ziua de sambata, 5 iunie 2021. Vremea va deveni in general instabila, iar regimul termic va fi caracterizat de valori in jurul celor normale datei. Temporar innorarile vor fi […] The post Meteo, 5 iunie. Vremea ramane instabila. Ce temperaturi anunța meteorologii first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

