In prima zi a acestei saptamani, din luna lui Cuptor, cum e cunoscuta luna iulie in popor, valul de caldura se va menține in toate regiunile, iar in cele vestice si nord-vestice se va intensifica. Luni, 4 iulie, este in vigoare o avertizare COD GALBEN emisa de Administrația Naționala de Meteorologie inca din ziua precedenta, […]