Meteo 4 februarie. Care sunt previziunile ANM pentru vineri. Temperaturi în creștere, în Capitală Meteorologii anunța la sfarșit de saptamana o vreme ușor mai calda decat zilele precedente, cu temperaturi ce depașesc valoriile medii multianuale. Cerul va fi variabil in sudul și sud-estul țarii, iar in rest vor fi innorari temporare. Pe parcursul zilei, va ninge slab, in special in nordul Carpaților Orientali și in Munții Apuseni. Noaptea vor […] The post Meteo 4 februarie. Care sunt previziunile ANM pentru vineri. Temperaturi in creștere, in Capitala first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

