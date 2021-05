Meteo, 31 mai. Cum va fi vremea în ultima zi a lunii mai. Nu lipsesc ploile Deocamdata nu apar imbunatațiri la nivel de vreme, astfel ca umbrelele raman accesorii utile, pentru locuitorii mai multor zone din țara, unde sunt anunțate precipitații in aceasta ultima zi de primavara calendaristica. Prima zi a acestei saptamani va aduce o vreme in general instabila și racoroasa, chiar rece pentru aceasta data din calendar in jumatatea […] The post Meteo, 31 mai. Cum va fi vremea in ultima zi a lunii mai. Nu lipsesc ploile first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

