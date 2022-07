Stiri pe aceeasi tema

- VREMEA in ALBA pana duminica: furtuni și o zi mai racoroasa. Prognoza meteo de weekend, 29-31 iulie, in localitați din județ In acest weekend, in județul Alba sunt anunțate doua zile cu furtuni și a treia mai racoroasa. Temperaturile vor scadea, de la maxime de 33 de grade, sambata la 26 de grade, duminica.…

- VREMEA in ALBA pana duminica: temperaturi de pana la 32 de grade. Prognoza meteo de weekend, 15-17 iulie Vremea va fi calda la finalul acestei saptamani in județul Alba. Sunt anunțate maxime de peste 30 de grade Celsius. Duminica, va fi mai racoros. Temperaturile maxime vor varia intre 27 și 32 de grade…

- Finalul lunii iunie vine cu temperaturi extrem de scazute in anumite zone ale țarii, arata prognoza meteo ANM de weekend. Astfel, in cursul zilei de sambata, ANM anunța ca vremea va fi calduroasa in vestul și sudul țarii, iar in rest se va menține apropiata de normalul termic al perioadei. Cerul va…

- Vremea de vineri se anunța capricioasa, meteorologii anunțand ca vor fi perioade cu manifestari de instabilitate atmosferica. Și ca se vor semnala ploi torențiale, dar și descarcari electrice și intensificari ale vantului. Temperaturile maxime se vor situa, vineri, intre 20 și 30 de grade. La aceasta…

- Vremea va fi calda. Cerul va fi variabil, cu innorari in partea a doua a noptii cand pe arii restranse se vor semnala averse insotite si de descarcari electrice si intensificari ale vantului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 25 si 29 de grade, iar cele minime intre 10 si 14 grade. In intervalul…

- Temperaturile de vineri vor fi destul de ridicate, dar nu vor lipsi nici innorarile și aversele, in a doua parte a zilei. Vremea va fi calda și in general frumoasa. Cerul va fi variabil, cu innorari temporare, averse și descarcari electrice, dar și intensificari de scurta durata ale vantului, dupa-amiaza…

- Temperaturile din ultima zi a saptamanii se anunța cat se poate de placute. Cerul va fi variabil, cu innorari temporar accentuate dupa-amiaza și seara, cand, local, in zonele nordice și nord-estice, dar și la munte și pe arii mai restranse in centru vor aparea averse, frecvente descarcari electrice,…

- Veștile despre temperaturile din prima zi a saptamanii sunt cat se poate de bune. Vremea se menține in general frumoasa, luni, iar cerul va fi variabil. Vor fi innorari temporare și pe arii restranse ploi de scurta durata – dupa-amiaza și seara in zonele de munte și in nord-vestul țarii. Nu va lipsi…