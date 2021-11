Meteo, 30 noiembrie. Scad temperaturile. Cum va fi vremea în București Marți, vremea se racește, iar vantul va sufla cu destula putere, in mai multe zone din țara. Nu vor lipsi, de asemenea, nici precipitațiile. Temperaturile maxime se vor situa intre 0 și 7 grade Celsius. Pe parcursul zilei, cerul va fi temporar noros și sunt așteptate precipitații mai ales sub forma de ploaie și lapovița […] The post Meteo, 30 noiembrie. Scad temperaturile. Cum va fi vremea in București first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

