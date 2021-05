Meteo, 30 mai. Vremea rea continuă duminică. Ce se întâmplă cu temperaturile Ziua de duminica ne aduce alte reprize de ploaie la munte, in nord, centru, sporadic si in sud-estul țarii. Vremea va fi in general racoroasa, cu temperaturi mai scazute pentru aceasta perioada din an. Duminica, 30 mai, vremea va fi in general instabila si va deveni racoroasa in toata tara. Cerul va avea innorari temporar […] The post Meteo, 30 mai. Vremea rea continua duminica. Ce se intampla cu temperaturile first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

