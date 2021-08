Ploile nu vor lipsi cu totul din peisaj nici in prima zi a saptamanii, in unele zone din țara. Iar vremea va fi destul de racoroasa in cateva regiuni. Astfel, in vestul, centrul și nordul țarii, temperaturile se vor situa sub valorile caracteristice acestei date din calendar, respectiv finalului de august, ultima luna de vara. […] The post Meteo, 30 august. Cum va fi vremea in Capitala first appeared on Ziarul National .