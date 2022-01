Meteo, 3 ianuarie. Cum vor fi temperaturile în prima zi a săptămânii/COD GALBEN de la ANM Vremea se va incalzi, luni, in majoritatea regiunilor țarii. Temperaturile maxime se vor situa in general intre 8 și 16 grade, valori cu mult peste mediile multianuale caracteristice inceputului lunii ianuarie. Cerul va fi mai mult noros in vestul, centrul și nord-vestul țarii și temporar va ploua. In rest, innorarile vor fi temporare, fiind posibil […] The post Meteo, 3 ianuarie. Cum vor fi temperaturile in prima zi a saptamanii/COD GALBEN de la ANM first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

