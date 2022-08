Meteo, 3 august. Vreme în general frumoasă, dar și călduroasă în mai multe zone ale țării A treia zi a saptamanii aduce vreme predominant frumoasa in Capitala, calduroasa dupa-amiaza. Miercuri, vremea va fi in general frumoasa, dar și calduroasa in vestul, sudul, sud-estul și parțial in centrul țarii. Temperaturile maxime se vor incadra intre 26-27 de grade in nord-estul Transilvaniei si nordul Moldovei și vor urca pana spre 34 de grade […] The post Meteo, 3 august. Vreme in general frumoasa, dar și calduroasa in mai multe zone ale țarii first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

