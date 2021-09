Meteo, 29 septembrie. Cum va fi vremea, miercuri, în Capitală Veștile despre vremea de miercuri nu sunt dintre cele mai bune, cel puțin pentru locuitorii Capitalei, care sperau la o zi insorita de toamna, cu temperaturi placute. Conform prognozei, in sudul, estul și centrul țarii temperaturile pe timpul zilei vor fi ușor mai scazute decat mediile multianuale, iar in rest vor fi normale pentru aceasta […] The post Meteo, 29 septembrie. Cum va fi vremea, miercuri, in Capitala first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Veștile nu sunt deloc imbucuratoare pentru locuitorii Capitalei. Marți, rata de infectare a ajuns la 5,57 la mia de locuitori. Acest lucru inseamna ca Bucureștiul se afla la un pas de noi restricții. Printre acestea s-ar anumera instituirea carantinei de noapte in weekend. Daca incidența va trece de…

- ,,Maine va fi o zi buna, liniște și cald, cu maxime intre 16-27 de grade Celsius. Luni seara spre marți, incepe sa se innoreze dinspre sud-vest. Și marți vom gasi nori in aproape toata țara, și ploi in vest, sud-vest și centru, la deal și la munte sunt ploi care pot fi și sub forma de averse. Temperatura…

- Ziua de luni aduce vreme rece in nordul, vestul și centrul țarii, dar temperaturi placute in sud și sud-est, regiuni in care valorile termice vor ramane ușor peste cele normale la aceasta data din calendar, respectiv pentru o zi din a doua jumatate a primei luni de toamna calendaristica. Conform prognozei,…

- Veștile despre vremea din aceasta a patra zi a saptamanii sunt cat se poate de bune, la nivel termic. Vremea se menține calda pentru aceasta data din calendar, in mare parte din țara. Valorile termice maxime se vor incadra intre 22 și pot urca, potrivit prognozei, pana la valori de 31-32 de grade. Cerul…

- Vremea continua sa fie calda, pentru aceasta data din calendar, respectiv pentru mijlocul primei luni de toamna calendaristica, in majoritatea regiunilor, indeosebi in cele sudice și sud-vestice. Nu vor lipsi cu totul innorarile și probabilitatea sa apara ploi. Astfel ca, potrivit prognozei, local in…

- Ploile nu vor lipsi cu totul din peisaj nici in prima zi a saptamanii, in unele zone din țara. Iar vremea va fi destul de racoroasa in cateva regiuni. Astfel, in vestul, centrul și nordul țarii, temperaturile se vor situa sub valorile caracteristice acestei date din calendar, respectiv finalului de…

- Vremea va fi racoroasa, vineri, in unele zone ale țarii, iar precipitațiile nu vor lipsi nici ele din peisaj, ceea ce inseamna ca umbrelele și pelerinele de ploaie s-ar putea dovedi utile. Mai exact, in vestul, nordul și centrul țarii, dar și in zona de munte, vremea va fi in general instabila și racoroasa,…

- Prima zi a saptamanii va aduce temperaturi placute, dar și ploi in unele zone din țara. Așadar, umbrelele și pelerinele de ploaie vor fi accesorii utile și pe parcursul zilei de luni. Astfel, vremea va continua sa se incalzeasca ușor și va fi calduroasa in regiunile vestice și sudice. Iar temperaturile…