Meteo, 29 mai. Vremea se menține rece. Weekend cu ploi și temperaturi scăzute Vremea se menține rece in acest sfarșit de weekend, fiind anunțate ploi in majoritatea teritoriilor. Temperaturile din termometre au scazut, atmosfera fiind inchisa și racoroasa. Sambata, cerul va avea innorari temporar accentuate si vor fi perioade cu averse, posibil insotite de descarcari electrice la munte, local in nord-vest, nord si in centru, si pe arii […] The post Meteo, 29 mai. Vremea se menține rece. Weekend cu ploi și temperaturi scazute first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

