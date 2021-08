Meteo, 28 august. Ultimul weekend din august vine cu vreme de toamnă In acest final de saptamana va ploua abundent in toata tara, dar prin sud avem sanse sa zarim si soarele. E cod glaben de ploi importante cantitativ pana duminica seara la ora 23:00, in mai bine de jumatate de tara. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru ziua de sambata, 28 august. […] The post Meteo, 28 august. Ultimul weekend din august vine cu vreme de toamna first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

