Meteo, 28 aprilie. Vreme rece în mare parte din țară, dar și precipitații A treia zi a acestei saptamani aduce vreme rece și temperaturi semnificativ mai mici decat cele normale pentru aceasta data din calendar in cea mai mare parte din țara. Nu vor lipsi nici innorarile și nici precipitațiile, astfel ca umbrelele redevin accesorii utile. Astfel, va ploua temporar pe arii extinse in jumatatea sudica și local […] The post Meteo, 28 aprilie. Vreme rece in mare parte din țara, dar și precipitații first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

