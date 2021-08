Meteo, 27 august. Vreme instabilă în țară. Temperatura maximă din Capitală Vremea va fi racoroasa, vineri, in unele zone ale țarii, iar precipitațiile nu vor lipsi nici ele din peisaj, ceea ce inseamna ca umbrelele și pelerinele de ploaie s-ar putea dovedi utile. Mai exact, in vestul, nordul și centrul țarii, dar și in zona de munte, vremea va fi in general instabila și racoroasa, conform […] The post Meteo, 27 august. Vreme instabila in țara. Temperatura maxima din Capitala first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

