Meteo, 26 iunie. După valul de aer african, furtuni violente vor lovi ţara noastră Canicula care a cuprins Romania in ultimele zile va fi inlocuita cu zile de furtuni puternice. Conform specialistilor, ciclonul care a creat conditiile formarii tornadelor care au devastat Cehia se indreapta fix spre granitele noastre. Drept urmare, ne asteapta cateva zile cu calduri, dar si cu furtuni si ploi. Sambata, 26 iunie, vremea va fi […] The post Meteo, 26 iunie. Dupa valul de aer african, furtuni violente vor lovi tara noastra first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

