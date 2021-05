Meteo, 25 mai. Vreme caldă, dar nu vor lipsi nici ploile. Zonele aflate sub atenționări nowcasting COD GALBEN A doua zi a saptamanii aduce vreme calda, pentru aceasta perioada din an, in cea mai mare parte a țarii. Treptat, insa, vremea va deveni instabila, ceea ce inseamna ca nu vor lipsi ploile. Astfel, temperaturile maxime se vor situa intre 21 și chiar 31 de grade, cu valori termice mai scazute pe litoral. Cerul […] The post Meteo, 25 mai. Vreme calda, dar nu vor lipsi nici ploile. Zonele aflate sub atenționari nowcasting COD GALBEN first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

