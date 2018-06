METEO 25 IUNIE! Temperaturi mai mici decât normalul perioadei Prognoza meteo din 25 iunie anunța temperaturi mai mici decat normalul perioadei, insa vremea se amelioreaza sub aspectul precipitațiilor care se restrang considerabil. Luni vremea va fi racoroasa in cea mai mare parte a țarii, luni dimineața temperaturile minime urmand sa coboare pana spre 1-2 grade Celsius in depresiunile din estul Transilvaniei. In vestul, centrul și […] The post METEO 25 IUNIE! Temperaturi mai mici decat normalul perioadei appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

Sursa articol si foto: cancan.ro

