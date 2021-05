Meteo, 23 mai. Cum va fi vremea, duminică, în Capitală Vești bune despre vreme, pentru ultima zi a saptamanii. Temperaturile placute imbie la plimbare in aer liber. Se anunța vreme in general frumoasa, cu valori termice in creștere fața de intervalul precedent. In jumatatea de sud a țarii se va remarca o incalzire semnificativa, comparativ cu restul zonelor țarii. Insa nu vor lipsi cu totul […] The post Meteo, 23 mai. Cum va fi vremea, duminica, in Capitala first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

