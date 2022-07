Meteo, 23 iulie. România fierbe sub COD PORTOCALIU de CANICULĂ. Temperaturile vor ajunge la 40 de grade Celsius Meteorologii anunta cod portocaliu de canicula si disconfort termic in zece judete, unde temperaturile pot ajunge la 40 de grade. Și restul Romaniei este sufocata de caldura. Temperaturile maxime se vor incadra in general intre 33 si 40 de grade, dar și cu valori mai scazute, de 28…30 de grade pe litoral si in delta, […] The post Meteo, 23 iulie. Romania fierbe sub COD PORTOCALIU de CANICULA. Temperaturile vor ajunge la 40 de grade Celsius first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

