Meteo, 23 august. Cum va fi vremea în prima zi a acestei săptămâni Sunt vești destul de bune despre vreme, in aceasta prima zi a saptamanii. Ziua de luni vine cu o vreme calduroasa in regiunile sudice și vestice, posibil izolat caniculara la amiaza in sud-vest. In restul țarii, temperaturile se vor situa in jurul normelor perioadei. Valorile termice maxime se vor incadra intre 25 și 32 de […] The post Meteo, 23 august. Cum va fi vremea in prima zi a acestei saptamani first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

