Meteo, 22 mai. Cum va fi vremea sâmbătă și până la cât urcă temperaturile Ziua de sambata va aduce vreme in general frumoasa și temperaturi placute, in creștere fața de ziua precedenta, in mai multe zone ale tarii. Așadar, vești bune pentru cei care vor sa iasa la plimbare in aer liber, la sfarșit de saptamana. Temperaturile maxime se vor incadra, in general, intre 21 și 27 de grade […] The post Meteo, 22 mai. Cum va fi vremea sambata și pana la cat urca temperaturile first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pana in aceasta seara, ramane in vigoare o informare meteorologica, conform careia vor fi perioade in care instabilitatea atmosferica va fi accentuata și se va manifesta prin averse ce vor avea și caracter torențial, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, vijelii și, izolat,…

- Pana vineri avem in vigoare o informare de vreme rea din partea ANM, conform careia vor fi perioade in care vor fi averse ce vor avea si caracter torential in sud-vestul și vestul țarii, apoi și in celelalte regiuni. Asadar, astazi vremea va fi in general instabila si racoroasa. Va ploua in jumatatea…

- Ziua de marți, a treia zi a Sarbatorilor Pascale ortodoxe, aduce vreme in general frumoasa, dar racoroasa pentru aceasta data din calendar, in mare parte din țara, mai ales comparativ la intervalul precedent, cand fusesera atinse valori termice de peste 23 de grade, cat e maxima prognozata pentru data…

- Prognoza meteo de Pasti. Vremea va fi deosebit de calda pentru aceasta data in majoritatea regiunilor, dar și in general instabila. Sunt asteptate ploi torentiale insotite de descarcari electrice si caderi de grindina. Vremea va fi deosebit de calda pentru aceasta data in majoritatea regiunilor, dar…

- Din aprilie, temperaturile vor fi mai ridicate decat in mod obișnuit, iar precipitațiile vor fi excedentare. 29 martie – 5 aprilie Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decat cele specifice acestei perioade, in cea mai mare parte a țarii. Regimul pluviometric va fi deficitar in regiunile sudice…

- Vremea a fost usor mai calda decat normalul termic al perioadei. Cerul a fost mai mult noros si pe arii extinse s-au semnalat ploi, care au avut si caracter de aversa. La munte au predominat ninsorile. Cantitatea maxima de apa inregistrata a fost de 10,5 l/mp, la Cavnic. Vantul a suflat slab la moderat,…

- Vremea a fost apropiata de normalul termic al perioadei, dar rece la inceputul intervalului. Cerul, mai mult senin in cursul zilei, s-a innorat spre seara si in cursul noptii, iar in zona montana inalta a nins. Cantitatea maxima de apa inregistrata a fost de 0.2 l/mp la statia meteo Iezer. Vantul a…

- Vremea a fost calda pentru aceasta perioada. Cerul a fost temporar noros. Vantul a suflat slab la moderat, cu intensificari temporare in zona montana inalta, cu viteze de pana la 86 km/h, la statia meteo Iezer. Temperaturile maxime au fost cuprinse intre 11 grade la Ocna Sugatag si 14 grade la Sighetu…