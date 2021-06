Meteo, 22 iunie. Temperaturile cresc simțitor A doua zi a saptamanii aduce o schimbare la nivel termic, in sensul in care temperaturile vor crește simțitor, iar vara iși va intra in drepturi, la acest capitol. Așadar, marți vremea va deveni calduroasa, in majoritatea zonelor țarii, chiar caniculara in Banat și Crișana, iar maximele termice se vor incadra intre 23-25 de grade […] The post Meteo, 22 iunie. Temperaturile cresc simțitor first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

