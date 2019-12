Meteo: 22 de grade in mijlocul lui decembrie Iarna nu pare ca are de gand sa vina curand, meteorologii anuntand temperaturi in crestere pentru urmatoarele zile. Diminetile vor fi friguroase, insa la amiaza maximele vor ajunge chiar si la 20 de grade. Se anunta soare in toata tara pentru marti. Vor fi maxime de 16 grade in Moldova, 14 in Maramures, 16 in Crisana, 14 in Transilvania, 18 in Banat, 15 in Oltenia, 20 in Muntenia si 16 grade in Dobrogea. In Giurgiu, se anunta soare si o maxima de 11 grade. Iata maximele de marti in alte orase din tara: Brasov: 12 grade Oradea: 13 grade Constanta: 13 grade Suceava: 13 grade Baia Mare: 13 grade… Citeste articolul mai departe pe stirigiurgiu.ro…

