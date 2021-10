Meteo, 21 octombrie. Temperaturile mai cresc Sunt vești imbucuratoare despre vremea din aceasta a patra zi a saptamanii, in sensul in care temperaturile mai cresc, fața de intervalul anterior. Așadar, vremea va continua sa se incalzeasca, joi, indeosebi in regiunile nordice. Cerul va fi variabil. Vantul nu va lipsi din peisaj. Și va sufla slab și moderat, cu intensificari la munte, […] The post Meteo, 21 octombrie. Temperaturile mai cresc first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De miercuri, la de 12:00, pana vineri, la 09:00, vremea va fi racoroasa in București, cerul variabil, cu unele innorari dupa-amiaza și noaptea, iar vantul va sufla moderat, trecator cu rafale in jurul a 40 de km/h. Temperaturile maxime vor atinge 17-18 grade, iar cele minime 7-9 grade. De joi dimineața…

- Vremea va fi in general inchisa si se va raci fata de zilele precedente. Cerul va fi mai mult noros local vor cadea ploi si cu caracter de aversa. Vantul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 19 si 22 de grade, iar cele minime intre 8 si 11 grade.

- Astazi, desi valorile termice vor fi usor mai ridicate decat in ziua precedenta in regiunile vestice si sud-vestice, vremea va fi in continuare mult mai rece decat in mod obisnuit in ultima decada a lunii septembrie in aproape toata tara. In nord, centru si nord-est va ploua slab, iar la altitudini…

- Astazi, vremea in Moldova se va menține rece pentru aceasta perioada. Cerul va fi noros și vor fi posibile ploi slabe. In zona montana inalta vor fi precipitații mixte. Vantul va prezenta intensificari de 40 – 50 de kilometri pe ora. Temperaturile maxime vor oscila, intre: 11 și 16 grade. La noapte,…

- Vremea va fi in general instabila. Cerul va prezenta innorari temporar accentuate. In cursul zilei si in prima parte a noptii se vor semnala averse insotite si de descarcari electrice. Ploile pot avea și caracter torential, astfel ca in intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitatile de apa…

- Vremea se menține frumoasa dar racoroasa, au anunțat meteorologii. Sunt așteptate și ploi, iar dimineața va fi rece. Marți, 7 septembrie, vremea va fi predominant frumoasa, dar rece dimineata. Temperaturile maxime se vor incadra intre 18 si 26 de grade, Cerul va fi variabil, cu innorari si izolat ploi…

- Astazi, vremea in Moldova va fi ușor mai rece decat normalul termic al datei, cu cerul variabil. Vantul va avea unele intensificari. Temperaturile maxime vor oscila, intre: 19 si 23 de grade. La noapte, vremea in Moldova va fi racoroasa, cu cerul variabil. Vantul va sufla slab la moderat. Temperaturile…

- Astazi, vremea se va mentine in general frumoasa si normala din punct de vedere termic. Cerul va fi variabil, cu innorari temporare indeosebi dupa-amiaza si seara, cand in zona de munte, in dealurile Olteniei si Munteniei si in Transilvania, pe arii restranse, vor fi averse insotite de descarcari electrice.…