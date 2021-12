Meteo, 21 decembrie. Vremea se răcește In a doua zi a acestei saptamani vremea se racește, iar in cea mai mare parte a țarii temperaturile vor fi sub cele specifice datei din calendar. Cerul va fi mai mult noros și local vor cadea ninsori in zonele montane, dar și in nordul și centrul teritoriului, conform romaniatv.net. In rest, cerul va avea […] The post Meteo, 21 decembrie. Vremea se racește first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

