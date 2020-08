Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis un cod galben de canicula, care intra in vigoare de maine si va fi valabil pana in data de 2 septembrie. Se asteapta pana la 35 de grade Celsius. Maine, in toata tara cerul va fi variabil. La Briceni si Soroca se asteapta 29 de grade.

- Codul galben de canicula ramane valabil pana in data de 9 august. In aceasta perioada se asteapta temperaturi de pana la 36 de grade Celsius.Maine, in tara cerul va fi variabil. La Briceni și Soroca vor fi 30 de grade. Cu un grad mai mult se asteapta la Balti si Orhei.

- Ne asteapta cateva zile de foc. Meteorologii au emis Cod Galben de canicula, valabil pana in data 9 august. Temperatura maxima a aerului va ajunge la 34 de grade Celsius. Maine, in tara cerul va fi variabil. La Briceni, Soroca si Balți se vor inregistra 30 de grade.

- Ne asteapta cateva zile de foc! Meteorologii au emis cod galben de canicula, valabil pana in data 9 august. Temperatura maxima a aerului va ajunge la 34 de grade Celsius. Maine, in tara cerul va fi variabil.

- Meteorologii au emis un cod galben de canicula valabil pana in data 9 august. Temperatura aerului va ajunge pana la 34 de grade Celsius. Astazi, in tara cerul va fi variabil. La Briceni și Soroca vor fi 27 de grade, iar la Balți 28. Cu un grad mai mult se asteapta la Orhei.

- Maine, pe intreg teritoriul tarii vremea va fi calda. La Briceni si Soroca vor fi 25 de grade Celsius, iar la Balti cu unul mai mult. La Orhei sunt prognozate 27 de grade. La Tiraspol sunt anuntate 28 de grade, iar la Leova 29.

- Meteorologii anunta ploi pentru maine, in nordul si centrul tarii. La Briceni si Soroca vor fi 25 de grade Celsius, iar la Balti cu unul mai mult. La Orhei sunt prognozate 27 de grade. La Tiraspol si Leova sunt anuntate 29 de grade.

- Meteorologii au emis pentru astazi cod galben de canicula! La Briceni, Soroca si Balti vor fi 30 de grade. La Orhei se vor inregistra 31 de grade, iar la Tiraspol 32. La Leova, Comrat si Cahul termometrele vor arata 33 de grade.