Meteo, 2 aprilie. Vreme instabilă, cu ploi și vânt în mai multe zone din țară Vremea va fi in general instabila și nu vor lipsi precipitațiile, astfel c[ umbrelele ;i pelerinele de ploaie se vor dovedi accesorii utile. La aceasta ora este valabila o informare meteo, transmisa de Administrația Naționala de Meteorologie inca din cursul zilei precedente, din care aflam ca vor fi mai ales ploi sub forma de aversa,

- Meteorologii anunta ca, incepand de joi seara, in Maramures, Crisana, in cea mai mare parte a Transilvania, in Banat si Moldova, vor fi ploi, insotite si de descarcari electrice. Vineri, ploile se vor semnala in special in regiunile sud-estice. Vantul va avea intensificari, in special in cursul zilei…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, duminica, o prognoza speciala pentru Bucuresti, potrivit careia in zilele urmatoare va fi frig si vantul va sufla cu rafale de 35 – 40 de kilometri pe ora. Vremea va fi deosebit de rece pentru aceasta perioada. Sunt așteptate, de asemenea, ploi, dar și…

- Administrația Naționala de Meteorologie a publicat vineri dimineața prognoza meteo pentru intervalul 22 martie - 19 aprilie. In urmatoarele patru saptamani, vremea va ajunge la temperaturi normale pentru perioada calendaristica. Valorile termice se vor mai pastra scazute doar in prima parte a intervalului,…

- Meteorologii au anuntat prognoza meteo pentru perioada 1-14 martie. Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca la inceputul primei saptamani valorile termice diurne vor fi in crestere treptata, astfel ca in perioada 3-5 martie vremea va fi calda, cu maxime medii de 14...16 grade, apoi se va raci…

- Una dintre avertizarile cod galben, pentu intervaluil 12 februarie, ora 12:00 – 15 februarie, ora 10:00, se refera la vreme deosebit de rece și ger, mai ales dimineața și noaptea in cea mai mare parte a țarii, precum și la intensificari ale vantului.In intervalul menționat vremea va fi deosebit de…

- Administrația Naționala de Meteorologie a transmis estimarea evoluției valorilor termice și a precipitațiilor in perioada 1 – 14 februarie 2021. Sunt prognozate temperaturile maxime si minime, mediate pentru fiecare regiune a tarii si adaptate local cu modele statistice si sunt indicate perioadele cu…

- ATENȚIONARE METEOROLOGICA - COD GALBENInterval de valabilitate: 25 ianuarie, ora 10:00 – 25 ianuarie, ora 19:00Fenomene vizate: intensificari ale vantuluiZone afectate: conform textului și harțiiIn intervalul menționat, la munte, in nord-vestul, centrul țarii și local in sud și sud-est, vor fi intensificari…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis astazi, la ora 10.00, un COD GALBEN de ninsori insemnate cantitativ, valabil incepand de duminica, 10 ianuarie, ora 18.00, pana luni, ora 14.00. Vor fi vizate județele din sudul Banatului, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei, dar și din zona Carpaților…