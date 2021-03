Meteo, 19 martie. Vremea se menține rece. Vor mai fi ploi, dar și ninsori Ziua de vineri va aduce in continuare vreme rece pentru aceasta data din calendar. Nu vor lipsi nici precipitațiile. Astfel, la munte vor cadea ninsori, in general moderate cantitativ. Precipitații mai ales sub forma de ninsoare se vor semnala și in Transilvania, cea mai mare parte a Moldovei si local in Maramures si in zonele […] The post Meteo, 19 martie. Vremea se menține rece. Vor mai fi ploi, dar și ninsori first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

