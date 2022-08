Meteo, 19 august. Vreme caniculară în regiunile vestice și sudice. La ce valori ajung temperaturile maxime Vremea se menține calduroasa, vineri, chiar caniculara in vest și sud. Și in Capitala va fi o zi cu temperaturi ridicate. Și vineri, 19 august, va fi in vigoare o atenționare COD GALBEN emisa inca de zilele trecute de Administrația Naționala de Meteorologie, prin intermediul careia specialiștii au anunțat ca in regiunile vestice și sudice […] The post Meteo, 19 august. Vreme caniculara in regiunile vestice și sudice. La ce valori ajung temperaturile maxime first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Veștile despre vremea din prima zi a acestei saptamani sunt cat se poate de bune, cand vine vorba de aspectul termic. Mai sunt așteptate averse, in unele zone ale țarii, dar nu mai sunt in vigoare avertizari meteo de vreme instabila, de la Administrația Naționala de Meteorologie, cum s-a intamplat in…

- Temperaturile mai scad luni, fața de intervalul anterior, dar chiar și așa vremea va fi calduroasa in multe zone ale țarii. Pe alocuri, in vestul și sudul teritoriului, vremea va fi caniculara. Pentru ziua de luni va fi valabila o avertizare COD GALBEN emisa de Administrația Naționala de Meteorologie,…

- Vreme va fi caniculara, miercuri, in Capitala, cu temperaturi de pana la 35 grade Celsius, dar de dupa-amiaza creste probabilitatea pentru innorari accentuate, intensificari ale vantului si vijelii, conform prognozei speciale emisa de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- A doua zi a saptamanii aduce temperaturi ridicate, caniculare, in unele zone ale țarii, dar dupa-amiaza vor fi și averse. Astfel, marți ramane in vigoare o avertizare COD GALBEN emisa de Administrația Naționala de Meteorologie, prin intermediul careia specialiștii anunța ca valul de caldura se va menține…

- Vremea va fi caniculara la Bucuresti, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatura umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati pe durata zilelor de duminica, luni si marti, informeaza Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Conform prognozei de specialitate, cerul va…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, vineri, prognoza meteo pentru luna iulie. Urmatoarele saptamani vor fi calduroase, cu ploi puține. Saptamana 27 iunie – 4 iulie Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, in cea mai mare parte a țarii, dar cu o…

- Temperaturile maxime vor ajunge joi la 30 de grade Celsius, iar dupa-amiaza sunt posibile averse și vant, potrivit prognozei speciale pentru Capitala, emisa de Administrația Naționala de Meteorologie.

- Vremea va fi in general normala pentru aceasta perioada in urmatoarele doua saptamani, dar cu zile in care temperaturile vor depași in unele regiuni 30 de grade Celsius, se arata in prognoza publicata luni de Administrația Naționala de Meteorologie. Banat In majoritatea zilelor, regimul termic va fi…