Meteo, 18 septembrie. Vremea s-a răcit brusc! Apar primele ninsori la munte In trei zile, temperaturile au scazut si cu zece grade. Mai ales in sudul tarii, unde pana mai ieri a fost canicula. Urmeaza zile ploioase, iar la munte va fi lapovita si ninsoare. Duminica, 18 septembrie, vremea se va raci in toata țara, devenind deosebit de rece pentru aceasta data in vest, nord și centru. […] The post Meteo, 18 septembrie. Vremea s-a racit brusc! Apar primele ninsori la munte first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au anunțat primele ninsori in Romania. Specialiștii susțin ca temperaturile vor scadea brusc in unele zone. Un alt val de caldura va marca a doua jumatate a saptamanii in curs, dar mai apoi mercurul urmeaza sa scada din termometre. De asemenea,…

- In municipiul Bacau, rafalele de vant au smuls bucati mari de tabla dintr-un acoperis, iar intr-o alta zona a orasului un demisol a fost inundat din cauza ploii torentiale. Pompierii bacauani au intervenit, sambata seara, pe 10 septembrie, dupa ce furtuna abatuta asupra mai multor localitati din judet…

- Diferențe uriașe de temperatura la inceput de septembrie! Pare de necrezut, dar deși a inceput abia de trei zile toamna, vremea s-a schimbat total, iar la munte sunt deja temperaturi de iarna, la altitudini mari ninge și este anunțata lapovița in orașe.

- Vremea se menține calda și in urmatoarea perioada, potrivit prognozei ANM pentru intervalul 27 iulie – 7 august 2022. Pentru urmatoarele patru zile – 25, 26, 27 și 28 iulie, județul Cluj și alte județe din Transilvania sunt sub avertizare cod galben de caldura și disconfort termic ridicat In intervalul…

- Vineri, 18 iulie 2022, vremea va fi in general frumoasa in toata țara iar teperaturile nu vor depași 31 de grade Celsius. Cerul va fi variabil in nordul, centrul, estul și sud-estul țarii și mai mult senin in rest.

- Prognoza emisa de Administrația Naționala de Meteorologie pentru urmatoarele doua saptamani arata ca vremea se va incalzi semnificativ din 14 iulie, cu temperaturi ce vor depasi 34 de grade. In plus, valul de canicula va fi intens și persistent, cu puține ploi de vara. Prognoza meteo 11-24 iulie 2022…

- Vremea se strica in Maramures. Alerta meteo de ploi torentiale si furtuni Fenomene vizate: instabilitate atmosferica temporar accentuata Interval de valabilitate: 5 iulie, ora 12:00 – 6 iulie, ora 20:00 Zone afectate: conform textului și harții Vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata,…

- VREMEA in ALBA pana duminica: zile calde și o furtuna. Prognoza meteo de weekend, 24-26 iunie, in localitați din județ Vremea se incalzește din nou, la finalul acestei saptamani. Sunt anunțate maxime de 28-29 de grade Celsius. Duminica sunt posibile condiții de instabilitate atmosferica, fiind prognozate…