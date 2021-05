Meteo, 18 mai. Este COD GALBEN în toată țara. Zonele lovite puternic de VIJELII Vremea va fi urata, marți, aceasta fiind caracterizata de vant și ploi. Meteorologii au anunțat un cod galben de vant puternic valabil in toata țara, pana la ora 23.00. Vantul va sufla cu rafale de pana la 70 – 80 km/h. In zonele inalte de la munte, rafalele vor depasi 80…100 km/h, potrivit ANM. In […] The post Meteo, 18 mai. Este COD GALBEN in toata țara. Zonele lovite puternic de VIJELII first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un Cod galben de vant puternic este in vigoare in toata țara, pana la ora 23.00. Vantul va sufla cu rafale de pana la 70...80 km/h. Codul galben este valabil marți, in intervalul 6.00-23.00, in toata țara. Meteorologii spun ca vantul va avea intensificari susținute in majoritatea zonelor,…

- Vremea. Avertizare METEO Cod galben, emisa de ANM in 5 judete din tara Vantul va sufla tare, cu viteze la rafala 60…65 km/h, izolat 70 km/h. Alerta vizeaza zona joasa a judetelor Caras-Severin, Arad, Bihor, Timis si Hunedoara. Codul galben este valabil miercuri de la ora 21.30 pana la ora 1.00.

- Meteorologii anunța ca vremea se va raci in aproape toata țara in acest week-end. In extremitatea sudica, temperaturile vor ramane ridicate in acest sfarșit de saptamana. Vremea se va raci astazi in mare parte din țara, dar in Lunca Dunarii vor fi maxime de pana la 21 de grade. Vor fi averse și fenomene…

- ANM avertizeaza ca vremea se va raci accentuat in zilele urmatoare și se vor semnala ploi in toate regiunile. De asemenea, meteorologii au emis o atenționare de tip cod galben pentru ninsori. Dupa cateva zile frumoase de primavara, cu temperaturi peste media normala a perioadei, registrul termic se…

- Meteorologii anunta ca, de marti, de la ora 12.00, pana joi dimineata, in intreaga tara vor exista precipitatii si vant puternic, iar vremea va fi deosebit de rece. In 21 de judete va fi cod galben, pana miercuri seara. ANM anunta ca, in intrvalul 23 martie, ora 12:00 – 25 martie, ora 10:00,…

- Meteorologii au emis o atenționare de racire accentuata, precipitații mixte, intensificari ale vantului și ninsori viscolite la munte, care intra in vigoare de la ora 14:00. Astfel ca, pana maine, la ora 16:00, in zonele joase de relief vor fi ploi, ce se vor transforma treptat in lapovița și ninsoare.…

- Meteorologii au emis, miercuri, o avertizare Cod galben de viscol puternic, de miercuri pana joi, in zona montana din zece județe. Ninsori vor fi și in nord-vestul, centrul și nord-estul țarii, iar vant inclusiv in sud-vest. Avertizarea Cod galben intra in vigoare miercuri la ora 22:00 și expira joi…

- Dupa cateva zile de ger, temperaturile vor reveni pe plus joi la pranz. Și noaptea va fi mai cald, informeaza ANM. Vremea se va incalzi semnificativ fata de noaptea precedenta, incepand de joi seara, ora 22.00, astfel incat temperatura minima va fi de -3…-1 grad,valori apropiate de cele normale. Cerul…