Meteo, 18 februarie. Temperaturi de primăvară în aproape toată țara. Unde s-au anunțat 18 grade Ziua de sambata ne aduce vreme foarte calda pentru aceasta perioada. In nord, in nord-vest si in centru vor fi innorari si o sa ploua, iar pe crestele muntilor va ninge viscolit. In rest gasim vreme mai buna, dar vantul se intensifica aproape peste tot. Maximele pornesc de la 7 grade in depresiuni si ajung […] The post Meteo, 18 februarie. Temperaturi de primavara in aproape toata țara. Unde s-au anunțat 18 grade first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se schimba radical in toata țara. Dupa gerul de saptamana trecuta, se vor inregistra temperaturi de primavara, de pana la 18 grade Celsius, in urmatoarele zile. Potrivit meteorologilor, cu astfel de temperaturi vom incheia iarna anul acesta, iar cele mai ridicate valori vor fi in special in zona…

- Este avertizare meteo de vreme severa, cu ger pana sambata si minime de -25 de grade in 13 judete din tara. In weekend insa, vremea se incalzeste, vom avea 10-12 grade."Ne așteptam ca urmatoarele zile sa aduca temperaturi foarte scazute. Pana sambata, indeosebi in Transilvania, Maramureș și Moldova,…

- Vremea incepe sa se incalzeasca, potrivit prognozei ANM pentru urmatoarele doua saptamani, 30 ianuarie – 12 februarie. Maximele se vor incadra intre 5 și 6 grade, iar minimele vor fi cuprinse in general intre minus 2 și minus 6 grade.

- VREMEA in ALBA pana duminica: frig, cateva ninsori și ploi. Prognoza meteo de weekend, 27-29 ianuarie Vremea se menține rece in urmatoarele zile in județul Alba. Sunt anunțate cateva ninsori și in zonele joase, dar și ploi. Noaptea, temperaturile vor fi preponderent negative. Maximele vor varia intre…

- Maximele in București vor ajunge la 20-21 de grade Celsius, potrivit prognozei speciale pentru Capitala, publicata marți de ANM. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…

- Meteorologii anunța ca in urmatoarele zile la București se vor inregistra temperaturi de primavara. Deși suntem la mijlocul lunii ianuarie, termometrele vor arata chiar și 20 de grade Celsius. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Vreme calduroasa in prima zi din an la Constanta. Asadar, un bun prilej pentru o plimbare in aer liber sau, de ce nu, pentru o baie in mare in cazul unui barbat. Acesta a vrut sa si inceapa anul pe plaja Modern din Constanta, facand o baie in mare. In intervalul 02.01.2023 ora 08:00 03.01.2023 ora 08:00,…

- Meteo weekend 9-11 decembrie 2022. In aceasta dimineața, deși prognoza este una pozitiva, ANM a emis cel puțin pentru 10 județe avertizari de Cod Galben. Conform acestora sunt anunțate intensificari ale vantului și ceața ce reduce vizibilitatea. Cu toate astea se anunța pentru sambata temperaturi de…